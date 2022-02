Selon les chiffres du ministère de l’agriculture publié le 14 février 2022, en 2021, l’excédent commercial agroalimentaire français atteint près de 8,2 milliards d’euros, en hausse de 2 milliards d’euros par rapport à 2020. Ce rebond est la conséquence d’une hausse marquée des exportations de 7,8 milliards (soit +13 % en valeur), supérieure à celle des importations (+5,8 milliards soit +10 %).

> À lire aussi : La Chine suspend ses importations de bœuf de Lituanie (14/02/2022)

Dégradation de l’excédent commerciale pour les produits agricoles bruts

Selon le ministère, en 2021, l’excédent des échanges de produits agricoles bruts français atteint 0,8 milliard d’euros et recule de 0,6 milliard d’euros par rapport à 2020, exclusivement du fait de la dégradation du déficit commercial avec les pays tiers (–2,4 milliards d’euros contre –1,3 milliard un an auparavant).

Les exportations qui s’élèvent à 16,5 milliards d’euros progressent de près de 1,1 milliard d’euros soit +7 % par rapport à 2020. Les ventes de graines oléagineuses, principalement les graines de colza, et de céréales (orge et maïs) augmentent respectivement de 0,3 et 0,2 milliard sur un an. Cette croissance a été favorisée par l’augmentation des volumes disponibles à l’exportation lors du second semestre pour les céréales mais surtout par la croissance des prix moyens à l’exportation : +15 % pour le maïs, +22 % pour les orges et +27 % pour le colza. On constate également une augmentation des exportations de légumes frais de 2 % contrairement à celles de fruits frais qui chutent de 2 %, pénalisées par une offre hexagonale moindre en pommes.

Les importations qui s’élèvent à un peu moins de 15,7 milliards d’euros croissent de 1,7 milliard d’euros soit +12 % par rapport à 2020, en lien notamment avec la hausse des achats de produits de la pêche et de l’aquaculture mais aussi de graines de colza et de fruits : respectivement +0,6, +0,2 et +0,2 milliard d’euros. Les achats de pommes, de fraises et de cerises ont augmenté pour compenser la faiblesse de l’offre française. Il en va de même pour les importations de colza.

> À lire aussi : Les importations de poulets en hausse de 37 % en novembre (15/02/2022)

Hausse de l’excédent commerciale pour les produits transformés

Toujours selon le ministère de l’agriculture, l’excédent français des échanges des produits transformés atteint 7,3 milliards d’euros en 2021, soit une hausse de 2,6 milliards d’euros sur un an. Il atteint le niveau le plus élevé depuis 2012. L’augmentation de l’excédent commercial avec les pays tiers représente plus de 60 % de la hausse globale.

> À lire aussi : Les clauses miroirs, gage de cohérence des politiques publiques (14/02/2022)