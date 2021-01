Décembre 2020 a été doux et très humide

Excepté en début et en fin de mois, la douceur a prédominé en décembre 2020. La température moyenne s’est établie à 7,3 °C sur la France métropolitaine, soit 1,3 °C au-dessus des normales de saison, a relevé Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans son bilan climatologique diffusé le 7 janvier 2021.

La pluviométrie mensuelle a dépassé de 60 % le niveau habituel. L’indice d’humidité des sols au 1er janvier 2021 est devenu excédentaire sur la quasi-totalité du territoire, excepté sur le pourtour méditerranéen et une petite partie est du pays.

L’indice d’humidité des sols au 1er janvier 2021 devient excédentaire sur la quasi-totalité du territoire. © Météo France

11 mois sur 12 excédentaires en 2020

Avec 11 mois sur 12 excédentaires en températures, l’année 2020 est une année record, remarque Agreste. Le mois de décembre n’y a pas dérogé : L’excédent était proche de 2 °C dans le Nord-Est et le Nord, mais plus faible dans le Sud-Est. La température moyenne de sa seconde décade était, elle, supérieure de 3 °C aux normales.

Les températures ont été excédentaires sur la quasi-totalité du territoire en décembre 2020. © Météo France

Des précipitations abondantes dans le Sud-Ouest et en Corse

Les précipitations ont été particulièrement abondantes dans le Sud-Ouest et en Corse. Les précipitations cumulées depuis le 1er septembre 2020 sont proches des normales au niveau national, mais excédentaires d’un tiers dans le Sud-Ouest et déficitaires de plus de 20 % dans le Sud-Est et le Nord-Est.

Au mois de décembre, il est tombé plus double de la normale des précipitations dans le Sud-Ouest et en Corse.

Les précipitations ont été excédentaires sur la quasi-totalité du territoire en décembre 2020, et plus fortement dans le Sud-Ouest et en Corse. © Météo France

> Voir aussi : Retrouvez votre météo personnalisée sur lafranceagricole.fr