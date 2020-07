Les quinze premiers jours de juillet 2020 ont été en moyenne très secs sur la majeure partie du pays, excepté sur les Alpes du sud, les Cévennes, l’est des Pyrénées, ou encore l’est de la Corse où quelques averses ont permis un arrosage excédentaire, relève Météo-France dans sa note du 20 juillet 2020.

Une température moyenne de 20,5 °C

Les températures étaient en moyenne de saison sur le Nord et l’Ouest et légèrement excédentaires ailleurs, surtout autour de la Méditerranée. L’ensoleillement a été généralement excédentaire en moyenne, mais sans excès, mis à part vers les frontières du nord ou vers les Pyrénées centrales.

Ce début de mois de juillet se caractérise par des hautes pressions positionnées en moyenne sur le large Atlantique. La France a connu en alternance une extension de l’anticyclone, assurant un temps très ensoleillé, et le passage de perturbations sans grande activité dans un flux de nord-ouest.

En moyenne sur les quinze premiers jours de juillet et sur le pays, la température moyenne est de 20,5 °C soit un excédent de 0,3 °C. Les minimales sont conformes aux moyennes de saison en moyenne et les maximales affichent un excédent de +0,6 °C.

Les trois quinzaines de juillet les plus sèches depuis 1959

Le déficit de précipitations atteint 68 % en moyenne sur le pays. Le déficit est général excepté sur la Corse. Il est le plus marqué sur le Limousin (82 %), Poitou-Charentes (95 %), les Pays de la Loire (82 %), l’Île-de-France (89 %) et la Champagne-Ardenne (83 %).

Il est tombé en moyenne moins de 10 mm de pluie sur la France, ce qui en fait une des trois quinzaines de juillet les plus sèches depuis 1959, avec les premières quinzaines de juillet 2015 et 1994.

Cumuls de précipitations sur les 16 premiers jours de juillet et rapport à la normale (sur la période) des cumuls de pluie (à droite). En moyenne sur la France, il est tombé 9 mm cette première quinzaine. Depuis 1959, seules les années 2015 et 1994 ont connu un début juillet plus sec avec 5 mm, respectivement 7 mm sur la période. ©Météo-France…

Un demi-été contrasté

L’été météorologique s’étend du 1er juin au 31 août. Cette première partie d’été a été contrastée, avec des régions qui ont connu un temps relativement plus chaud (et sec), et d’autres un temps plus frais et plus arrosé que d’habitude, notamment au mois de juin, un mois globalement bien arrosé.

