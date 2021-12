Le mois de novembre 2021 se caractérise par une température moyenne en dessous de la normale et des précipitations déficitaires, analyse Agreste ce jeudi 8 décembre.

Dans sa note d’infos rapides de ce 8 décembre 2021, le service de la statistique du ministère de l‘Agriculture, Agreste, constate que novembre a été plutôt frais en France métropolitaine, avec −0,5°C en dessous de la normale de saison. Du côté de la pluviométrie, elle est pour le quatrième mois consécutif inférieure à la normale.

La température moyenne et les précipitations du mois de novembre 2021 ont été déficitaires. © Météo-France

Fraîcheur et précipitations déficitaires

En novembre 2021, la température moyenne en France métropolitaine s’est établie à 8,4°C, soit 0,5°C en dessous de la normale. Le déficit est proche de 1°C dans la plupart des régions, excepté le long de la Manche et en Méditerranée où les températures sont localement excédentaires. Malgré la douceur de septembre, l’automne est le plus frais depuis 2017.

La pluviométrie mensuelle est de nouveau déficitaire par rapport à la normale (−22 %). Seules les extrémités nord et sud du pays ont connu quelques épisodes de fortes pluies, plus particulièrement la Corse et le Roussillon. Dans le reste du pays, les pluies ont été rares, notamment sur une bande centrale allant de la Bretagne aux Alpes.

Les sols sont humides au nord de la Loire ainsi que du Pays basque au Languedoc, ils sont secs ailleurs. Après un début d’été particulièrement humide, novembre est le quatrième mois consécutif de déficit pluviométrique. Le déficit cumulé depuis septembre atteint 17 %.