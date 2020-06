« Contrairement à une idée répandue, la logistique ne se résume pas à préparer et livrer des commandes. Elle intègre bien d’autres étapes et se définit comme l’ensemble des opérations visant à gérer et faire circuler, de la ferme jusqu’aux clients, les flux de marchandises, d’argent et d’informations. Les questions autour de la prise de commandes entrent dans le champ d’application de la logistique, de même que tout ce qui a trait à la facturation, à la gestion des invendus et à celle des emballages dont il faut prévoir la récupération, l’éventuel lavage et le recyclage. Une exploitation en circuits courts consacre en moyenne 750 h par an à la logistique. L’étape de la livraison représentant à elle seule 8 h de travail par semaine.

Travailler en proximité

En pratique, beaucoup d’agriculteurs sous-estiment à la fois le temps passé et le coût de la logistique. Il est pourtant élevé : de l’ordre de 0,80 ct/km mais il y a moyen de l’optimiser. Pour cela, on peut d’abord améliorer son organisation individuelle, par exemple en regroupant ses livraisons sur une seule journée. Cette approche va d’ailleurs de pair avec un travail de prospection approfondi sur un périmètre restreint. Il y a souvent beaucoup à faire en proximité avant d’aller plus loin ! Les producteurs doivent également savoir fixer des limites à leurs clients. Pour éviter de vous déplacer pour une trop petite quantité de marchandises, n’hésitez pas à prévoir un minimum de commandes ou un franco de port.

Une autre façon d’optimiser le coût de la logistique consiste à mutualiser ses livraisons. Dans cette configuration, un producteur, éventuellement à tour de rôle, ira livrer pour les autres. Cette approche est particulièrement intéressante pour des producteurs situés dans le même secteur géographique et qui ont la même zone de livraison, voire les mêmes clients et peut s’inscrire dans le cadre réglementaire de l’entraide.

La troisième voie d’optimisation consiste à déléguer ses livraisons à un transporteur ou un salarié. Cette solution permet de se dégager du temps. Elle peut s’avérer pertinente pour les agriculteurs qui cumulent plusieurs jours de tournée par semaine. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à demander plusieurs devis. Les tarifs proposés tiennent généralement compte du produit (frais, sec, etc.) et du délai de livraison. Mais certains transporteurs ajoutent un critère “poids”.

Il faut aussi faire attention au prix, souvent très élevé, des derniers kilomètres et ne pas hésiter à proposer d’approcher la marchandise. En général, il est avantageux de faire appel à un transporteur pour un petit nombre de colis (6 à 7). Au-delà, l’agriculteur sera plus compétitif. »

Propos recueillis par Anne Mabire