Selon les premières estimations du ministère de l’agriculture publiées le 24 juillet 2020, au 1er juillet 2020, la production de chicorée d’été s’annonce en repli de 18 % par rapport à l’été 2019 et de 34 % par rapport aux étés 2015-2019, avec 28,1 millions de têtes.

Les superficies nationales de la campagne 2020-2021 seraient en baisse de 5 %, à 752 ha. La production s’annonce en repli de 18 % par rapport à l’été 2019 et de 34 % par rapport aux étés 2015-2019, avec 28,1 millions de têtes.

Météo défavorable et arrêt de production

©Agreste

Certains producteurs des Hauts-de-France ont arrêté leur activité au profit d’autres cultures (chou chinois, laitue iceberg). Outre le retrait des surfaces, la succession de températures élevées pour la saison et du manque d’eau en avril et mai, puis des épisodes frais et pluvieux en juin sont défavorables au développement des cultures.

On constate la prolifération de pucerons et champignons dans les Hauts-de-France et en Pays-de-la-Loire. Ces problèmes sanitaires engendrent des destructions au champ en plus de celles causées par la perte de débouché vers une restauration hors domicile (RHD) fortement ralentie.