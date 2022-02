Samedi, binage du blé bio

Désherbage mécanique dans le blé dur #bio dans des conditions idéales



Passage de la bineuse suivie de la herse étrille afin de bien arracher les herbes restantes sur le rang et entre pic.twitter.com/Bo0mEr4Kx3 — Lucas Biret (@Biret85) February 5, 2022

Samedi encore, destruction mécanique des couverts

Dimanche, pesée des colzas

Hier une belle journée pour faire le tour des cultures: bilan désherbage et pesées colza... Un OAD facile à utiliser @terresinovia : tes bottes, ton seau, ton cerceau et un petit couteau #regletteazote #gerersafertilisationazotee pic.twitter.com/baPYzjWJFa — Sofie Nico (@NicolardotS) February 6, 2022

Dimanche toujours, résultat du sursemis de prairie

Essai de sur-semis le 7 septembre, le résultat aujourd’hui. La gestion du pâturage par les chevaux ne va pas être facile pic.twitter.com/nJhWRfAj9m — Vincent Dupoux Valette (@sources_vincent) February 6, 2022

Lundi, prévenir les boiteries

Préparation de la soirée mousse pour les vaches ? Non, session désinfection des pattes pour prévenir les boiteries #bea #ceuxquifontlelait #FrAgTw pic.twitter.com/p0VEsn4PDE — Sablayrolles (@cedricows) February 7, 2022

Lundi encore, le colza redémarre

#MondayMotivation, parce que dans le 89 le #colza n'a pas attendu lundi pour sa reprise de végétation



stade BBCH 31 (C1) : nouvelles feuilles

stade BBCH 32 (C2) : entre-noeuds visibles



Prêt pour une semaine de , l'usine à photosynthèse va travailler en 3x8 pic.twitter.com/mH9zuRmRYA — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) February 7, 2022

Mardi, livraison matinale de compost

Vu les prix des engrais, je travaillerai cette année avec davantage de compost. Livraison matinale mais y aura t'il une fenêtre climatique pour permettre son épandage ? pic.twitter.com/oGIWY977wg — Brunelle Damien (@DamienBrunelle) February 8, 2022

Mardi toujours, journée pédicure dans l’étable

On se refait belles aujourd’hui si on veut sortir à l’herbe prochainement on se refait les ongles aujourd’hui #CeuxQuiFontLeLait @Fragritwittos @agriculteursBzh pic.twitter.com/rSjx8gLtbV — Olivier Sourdin (@OSourdin) February 8, 2022

Mercredi, premier tour d’azote

Temps idéal pour faire un 1er tour d'azote dans les colza, blés et orges... Soleil pas de vent et de la pluie en fin de semaine

Objectif : apport raisonné et bien valorisé #pilotage #fractionnement #nourrirlesplantes pic.twitter.com/bkRcTSiGPM — Sofie Nico (@NicolardotS) February 9, 2022

Mercredi encore, semis de maïs aux USA

Jeudi, semis d’orge de printemps

Les semis d'orge de printemps sont lancés. La pluie est en avance sur les prévisions.

Impeccable le semis direct sous couvert, pour le moment ça passe très bien, le couvert lave les roues de rappuies. pic.twitter.com/PYj3IXKCZy — Luc Jacquet (@LucJacquet2) February 10, 2022

Vendredi, fertilisation solide

Mission nutrition

Sol ressuyer, pas de vent, petite pluie à venir = des conditions aux top ! pic.twitter.com/ItMzsGlY2m — Bastien P (@bastienpap) February 10, 2022