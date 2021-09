60% des #Tournesols faits ce soir ! Humidité entre 10,8 et 9,40%… #Sunflower #Moisson2021 #FrAgTw pic.twitter.com/uulVz3QBCr

Arrachage de la dernière variété de PDT pr la vente directe ! Il n'y en aura pas pour tout le monde ! Cet été frais et humide aura eu raison de la variété #Nazca , avec un petit rdt (60% de 2020). Les collègues, ça donne quoi chez vs ? #ceuxquifontlesfrites #FrAgTw pic.twitter.com/OBB4156ZYF

Saw this on Facebook. Pretty cool#tractors #farmlife #ranchlife pic.twitter.com/WlS2Os7xjI