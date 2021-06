Les traditionnels bouchons du dimanche soir... On se croirait sur l'A13 pic.twitter.com/jpTPB9wpJK

Tiens, ça faisait longtemps.... #orage Ça serait bien qu'il en garde un peu pour plus tard... #météo #Aveyron #ceuxquirentrentlesvachessouslapluie pic.twitter.com/tlcxL0ozpT

Fauchée lundi, cette prairie permanente va être pressée en enrubannage cet AM.



La hausse des températures a entrainé une montée en épiaison rapide des graminées et donc une baisse de la qualité de l'herbe (risque refus).

Le but est de relancer un cycle de repousse avec l'été. pic.twitter.com/i7KckKb7U0