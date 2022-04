Je voulais vous faire part des conséquences du gel du 4 avril dernier. -6,5° Mes blé ont commencé à jaunir quelques jours après et je pensais comme tout le monde que c'était juste un marquage foliaire. pic.twitter.com/9Yvu6veeVh

Cette période de semis de maïs on est très peu présent à la maison, alors on s’adapte pour garder un peu sa fille et soulager un peu la maman #agripapa #FrAgTw pic.twitter.com/Zs7iW4aUN9