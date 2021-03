Et une superbe aventure qui démarre pour une semaine #cofarmingtour2021 pic.twitter.com/rnDkdu7rZc

Une année particulière, un Salon de l’ Agriculture annulé On se trouve quand même pour communiquer et partager, en direct de nos exploitations agricoles. Aujourd’hui c’est le début des semis des orges de printemps. 10 000 m2 d’orge c’est 140 000 bières pic.twitter.com/mGzEQM5A5q

Plantation de betteraves semences dans #couvertvegetal Pendant que dans le nord on sème les futures racines nous on plante les futures semences #ceuxquifontlasemence #ceuxquifontlesucre @SesvanderhaveF @UFSemenciers @LaFNAMS @CLAASFrance @Trimble_MEP_Fr @LeGers32 @J_Denormandie pic.twitter.com/eogs3rP9wC

Après un peu de patience pour avoir un sol ressuyé, j'ai "ouvert" une parcelle hier (coup de chance pour moi report du match car en zone blanche) Semis de féveroles ce pm.... et je découvre en rentrant #em6agriculture documenté Une bien belle journée #fierdevousnourrir pic.twitter.com/9nyUeA40qM

Aujourd'hui je suis présent pour l'opération de collecte @FDSEA49 de pneus usagés, c'est plus de 2000 T que notre syndicat va recycler cette hiver chez tous les agriculteurs 49. Et il en reste encore beaucoup à recycler avec @Com_Aliapur La force du collectif pic.twitter.com/KIFnv6opZo

#TDP Tour de Plaine Décision et action Passage de la herse étrille carré #cuma dans ce #triticale #bio Il permet en outre de désherber (=gêner adventices) d’enfouir l’engrais organique appliqué en guidage GPS, précision en #bio #nord #hautsdefrance @J_Denormandie pic.twitter.com/ugcuXy6tjD

C’est parti dans les pois, je part dans les karpates #kws pour @coopEMC2 et vos semences de l’année prochaine pic.twitter.com/KNLyWiKURD

Et de 91 pic.twitter.com/Iv1VdntGGT

Ce matin à blain la colère des agri @FNSEA44 @jeunesagri44 ne redescend pas face à la politique @Leclerc_MEL @LeclercBonPlan Non respect #egalim , non présence à table ronde préfectorale! @ChLambert_FNSEA @bleuloireocean @OuestFrance44 @presseocean @m6info @TF1LeJT @France2tv pic.twitter.com/eFazczoPVI

Et 1 + 2 + 3 + 4.... cela fait 8 toupies de béton en plus, le silo sera prêt pour les nouvelles récoltes d herbe à venir il y a #ceuxquiparle et il y a #ceuxquifont pic.twitter.com/BxUg83LduA