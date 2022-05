Association #lentilles #caméline après l’orage de 12mm. On confortera les fleurs et le début de remplissage de la #légumineuse par 20mm de plus avec l’enrouleur. La #protéine végétale française #bio est en fabrication ! pic.twitter.com/t4ShOAQ44x

Et un veau de plus bravo Pivoine !! #FrAgTw #bio pic.twitter.com/i9R1gBsAr9

Au bord d'une petite route à côté du tracteur

Une dame en voiture, s'arrête, baisse la vitre et me dit :"Bravo, merci de nous nourrir et bon courage à vous !!!"

C'est bien la 1 ère fois qu'on me dit un truc pareil

D'habitude c'est plutôt le contraire

La photo de l'après midi pic.twitter.com/bMj750D6ds