La première botte de la campagne a été faite hier et enrubannée cette nuit normalement à la fin de la semaine il ne restera pas grand chose des #foins2022 #fragtw Toute cette herbe servira à nourrir les cet hiver pic.twitter.com/6nV6vPvOBN

Et voilà !!! Récolte de petits pois D’aucy HVE de Kervignac !!!! @d_aucy @daucy_FS @EuredenGroup #HVE pic.twitter.com/nesB2d3IQ6

Récolte colza, 25 à 30 qtx et 8,6 h2o pic.twitter.com/D2fWXvvTV8

Pour tous ceux qui croient encore que l'arrosage c'est gaspiller de l'eau et non pas servir à nourrir nos concitoyens. Arrosé versus non arrosé @agpm_mais pic.twitter.com/YgG5wo7FYQ