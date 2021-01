Le froid et l’humidité n’arrêtent pas les derniers arrachages de betteraves et la récolte de poireaux. Les animaux, quant à eux, sont toujours en bâtiments et les naissances se poursuivent.

Samedi, même à l’intérieur, les brebis ne sont pas mécontentes

Dimanche, éleveur 7 jours sur 7

Ça bouffe même le dimanche soir ces bêtes là pic.twitter.com/A5d0DzpCwd — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 24, 2021

Dimanche, un couvert avant betterave en plein hiver

Photo d'un couvert pour les futures betteraves: il n'était pas très chouette cette année et le froid l'a bien réduit. Et chez vous, c comment? #striptill, #a2c, #ACS #agriculture pic.twitter.com/YNLuk8jsKP — Brunelle Damien (@DamienBrunelle) January 24, 2021

Lundi, comparaison entre deux dérobés

Toujours difficile de choisir entre ces 2 dérobés rgi +trèfle et photos du bas méteil avoine vesce pois

Avantage du premier implantation rapide et récolte précoce

Le 2ème, il lui faut 15 jours de plus en terre mais plus facile à détruire pic.twitter.com/NTemCsPCHI — Dominique Luherne (@Dominiqueluhern) January 25, 2021

Lundi, une césarienne dès le début de la semaine

On commence bien la semaine !

Torsion de matrice/césarienne...



Quand on dit qu'en élevage on ne sait jamais ce qui nous attend quand on arrive le matin..



Le plus impressionnant est fait reste le risque infectieux a gérer#élevage #laviedemaferme #ceuxquifontlelait @MontLait pic.twitter.com/sDnOzoYJm4 — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) January 25, 2021

Mardi, certains vers de terre s’attaquent aux zones tassées

Même s'ils préfèrent contourner les zones tassées, heureusement que certains irréductibles vers de terre s'attaquent parfois à des mottes bien tassées pour atteindre les horizons plus profonds ! pic.twitter.com/hJ1GVFUSwG — Vincent Tomis (@VTomis) January 26, 2021

Mardi, reliquats azotés

Prélèvement de terre pour mesurer les reliquats d azote, je profite du gel pour ne pas avoir de terre collé aux bottes pic.twitter.com/trwtso2HHm — van hyfte bertrand (@bvanhyfte) January 26, 2021

Mercredi, réaction au reportage Legacy

Mercredi, arrachage des poireaux

Arrachage des poireaux. Travail d'équipe.cuma sica entraide pic.twitter.com/XocIRtF68N — Dubois romain (@Duboisromain13) January 27, 2021

Jeudi, difficile arrachage des dernières betteraves

Seconde campagne d’arrachage difficile pour les @_MissBetter sur le littoral du #calaisis.

La fin de campagne laissera 18 ha non arrachées.

Merci à tous les #agriculteurs, les entrepreneurs et aux équipes de @Tereos leurs persévérances!@FDSEA62 @cgb_htsdefrance @CGB_FR pic.twitter.com/koXrlMEU8L — Guillaume Wullens (@G_wullens) January 28, 2021

Jeudi, petit plaisir de l’éleveur

Plaisir simple d'éleveur

Venir faire un tour à l'étable et trouver les en train de manger ou tranquillement couchées #CeuxQuiFontLeLait#FrAgTw pic.twitter.com/CtkkimTPaj — seb (@sebfr23) January 28, 2021

Vendredi, 8 kg en 15 jours

[ ValCabri ]

Vous l'attendiez avec impatience, voila des nouvelles de nos petits chevreaux croisés Boer et Alpin.



Tout le monde va bien et grandit à son rythme, déjà 8 kg en moyenne à 15 jours .



En tout cas ils font l'unanimité à la ferme ! On les adore . pic.twitter.com/CjHjm2CPJj — Claire Boyer_Idele (@CBoyer_Idele) January 29, 2021

Vendredi, pulvérisation un peu compliquée

Tava complicado as aplicações por aí hj em @maxvalenga! Kkkkk... pic.twitter.com/21FmLUWqkn — Willian Silvestre (@w2silvestre) January 29, 2021