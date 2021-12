Le camion d'engrais azoté (solution azotée) commandé aujourd'hui va me coûter 3 TROIS x plus cher que celui-là, livré en Juin 2021. #inflation Mais les cultures ne poussent pas toutes seules, sans nutrition (minérale ou organique selon les #AgricultureS ), sauf les légumineuses. pic.twitter.com/fiWoGIFoBY

Quand tu as un sac de noeuds (des pattes pas la bonnes tête) et que tu es en plus sur un agnelle

Ben tu cherche à l'aveugle puis tu remet tout en ordre et hop 2 jolies agneaux pour elles

Oups 20h30 bon du coup je suis en retard #élevage #naissance #sheep #agriculteur pic.twitter.com/DWckVpMI6w