C'est partit !! Debut de la moisson du blé tendre #bio @CAVAC_ Environ 16 d'humidité et des rendements d un peu plus de 40qtx pour le moment pic.twitter.com/EhOrWIseZL

Labour du blé battu vendredi pour une deuxième culture et enfouir le lisier. Un #maïs va etre semé pour me fournir du grain à broyer en boudin pour la ration des broutards. Chose possible grace à l’#irrigation @agpm_mais #FrAgTw #agriculture #agridemain pic.twitter.com/m52pXOIoMh