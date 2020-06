Lin 2020: le verdict est tombé... Après une double levée le lin est resté irrégulier (fin floraison). Ça va de 50-55cm à 80 cm selon les zones pour une moyenne autour de 65cm. On espère encore +10cm Conduite hyper light 1 désherbage , 0 fongi pour minimiser les frais. pic.twitter.com/hvL3nwa7YT

C'est reparti pour un tour, #récolte2020 Et vu le temps instable, la #minibatt devient indispensable donc séance de recharge avant la mise en route jeudi ou vendredi pic.twitter.com/QlegSzAdBm

Genre y a pas assez de place dans la case... Quelque soit leur âge, les cochons ont un instinct grégaire, et en particulier chez les truies ce genre de comportement est le signe d'un climat serein dans le groupe. #mescochonsetmoi #FrAgTw #éleveur #agriloving pic.twitter.com/TjIvoKsDFP

On continue les expériences dans le colza associé #PT264 Fauchage-andainage pour aider à la dessiccation du d’Alexandrie un peu trop envahissant avant la récolte @CortevaFR @PioneerSeeds #A2C pic.twitter.com/Ej6v664AxC

Pose des trichogrammes et Biologie à l’œuvre sous maïs pour décomposer pailles et couverts pic.twitter.com/L8Kx6mDnQR

#bio et bord de route ne sont pas compatible pic.twitter.com/cL9K0PGg1S

On pulvérise l'entre rang avec 50% de diminution de pesticides et on sème notre couvert végétal.#agriculture#pesticides pic.twitter.com/aiKAWAGJO8