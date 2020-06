Samedi, une chèvre fait son cirque

Je vais me diversifier et monter des spectacles de cirque!!!

Bon week-end ! #FrAgTw #Caprin #photography pic.twitter.com/3n0HtA838X — le Berger des étoiles (@romainleberger) June 20, 2020

Dimanche, les tournesols comme terrain de jeu

A ton avis, les tournesols sont grands ou bien c’est papa qui fait l’imbécile dedans ? pic.twitter.com/Fd5SRxeQ9P — Alex Agriculture (@AlexAgriVienne) June 21, 2020

Dimanche, encore, sieste au soleil

All together piglet pile the Magnificent Seven pic.twitter.com/NI3I4sLM4u — Susan Tanner (@plumpuddingpigs) June 21, 2020

Dimanche, toujours, une fin de journée agitée

Cette fin de week-end en quelques chiffres :

- 45 vaches de sauvées, affolées

- Éclatées en 3 lots

- Sur un rayon de 6km a vol d’oiseau

- 16km dans les pattes à courir dans tous les sens de 1h à 11h !

- ???? € de dégâts dans les champs...



Les coupables : ?.... pic.twitter.com/07oUtSNjc8 — Eloane Jh (@EloaneJh) June 21, 2020

Lundi, chez certains la moisson débute…

Top départ moisson 2020 dans l'orge d'hiver !

Bonne moisson à l'ensemble des acteurs de la filière agricole @RCValdeLoire #Indre @_AXEREAL pic.twitter.com/CPzGDvVrpW — ludovic Pichon (@pipich1) June 22, 2020

… et chez d’autres elle est déjà bien entamée

Harvest restart!

Low progress last days, only 600 ha harvested in 6 days!

Yields are not so bad! pic.twitter.com/DXLERFgXJT — Arnaud (@AIDER_Arnaud) June 22, 2020

Lundi, encore, une petite dose de cerises

le soleil est enfin de retour... on attaque la 5ème semaine de cerises avec la belle Starck Hardy Giant bonne semaine à tous !! #ceuxquifontlesfruits pic.twitter.com/CcBLYTTTBI — Pauline (@popoSTEINMETZ) June 22, 2020

Lundi, toujours, un peu de maths dans les parcelles !

J'ai fini de botteler mon foin.

J'ai fais en moyenne 3,5 balles rondes par andain.



Combien j'ai fait de balles ? pic.twitter.com/vBYn9YqJ1K — Laurent Gasc (@LoranG76) June 22, 2020

Mardi, petite toilette matinale

Toilette du matin et crottes de nez pic.twitter.com/IHnwGnTQzX — guy-noël verdot (@gn21guynoel) June 23, 2020

Mardi, du colza bien bichonné et bien récolté

Récapitulatif de mes colza..

Semis du 06 Septembre

Attaque d'altises dès le 15 Septembre..

Puis la question du retournement courant Janvier.

Finalement, la parcelle fait 34qtx.

Quelle culture, quel dévouement, et quel plaisir!@ColzaDifferent @terresinovia @TerrenetFR #FrAgTw pic.twitter.com/s1jGT5IttT — Samuel Merceron (@SamuelMerceron1) June 23, 2020

Mardi, toujours, un petit tour de « pigbus

Cette semaine, c'est sevrage !

Et qui dit sevrage, dit #PigBus!



Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps et qui ont l'œil, vous aurez remarqué que c'est un nouveau #pigbus, plus spacieux, et plus récent. Tout ça, rien que pour le confort de mes petits . pic.twitter.com/SjbrlBjQkG — La Croix Triquet (@LaTriquet) June 23, 2020

Mardi, encore, un beau début de journée...

Golden hour sur la Picardie

La journée promet d’être chaude.



Belle journée à tous #CeuxQuiFontLeLait #goldenhour #HautsDeFrance pic.twitter.com/g2slDKRXp0 — Gwenaëlle Desrumaux (@GwenDsrmx) June 23, 2020

... et une belle fin de soirée

Sur ce... bonne soirée pic.twitter.com/Aql5t2BqCS — Laurent Gasc (@LoranG76) June 23, 2020

Mercredi, les granges se remplissent

Ce soir la grange sera pleine on rentre le foin pour nourrir nos animaux l hiver prochain pic.twitter.com/H7DAfdIqcF — Cédric (@agric15) June 24, 2020

Mercredi, encore, une nouvelle discipline olympique ?

Mercredi, toujours, une belle place de parking !

#Moisson2020

Quand tu moissonnes à côté de ta maison et qu'il est l'heure de manger pic.twitter.com/XWSVeJhYSd — sylagri (@sylagri) June 24, 2020

Mercredi, encore, le lobby des créateurs d’arcs-en-ciel a encore frappé !

Cette séquence vous est offerte par le lobby des fabricants d'arcs en ciels :) pic.twitter.com/m93MsqrWJE — Antoine Thibault (@AgriSkippy) June 24, 2020

Jeudi, c’est au tour des escourgeons !

Jeudi, encore, pour les foins on passe à la vitesse supérieure

Pour cette dernière récolte de foin 2020, vu la pluie annoncée ce soir, on a misé sur une plus grande remorque. Mais du coup elle ne passe plus dans l’entrée du pré, ce sera donc chargement... par dessus la clôture ! Parfois c’est bien un trou dans une haie ! @Fragritwittos pic.twitter.com/yyIkCW7J0G — Anne Cécile Suzanne (@AnneCSuzanne) June 25, 2020

Vendredi, un début de coupe matinale

#moisson2020 2eme jour dans l'orge d'hiver. En 25 ans de carrière, c'est la 1ere fois que je commence à couper à 8h30 du matin. Zéro rosée à l'aube, c'est signe de pluie dans la journée disaient nos Anciens. Ça va se vérifier aujourd'hui ? @Agridemain @Agricurieux pic.twitter.com/thQus4HkAs — benoit davin (@benoitdavin) June 26, 2020