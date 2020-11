Cette semaine sur Twitter

La météo est restée clémente

1 h

Pendant que certains terminaient les semis et les récoltes, d’autres profitaient de l’automne sec et doux pour faire pâturer vaches et brebis. Certaines se sont même improvisées brebis truffières. Les pucerons sont bien surveillés, blés et orges continuent de pousser.