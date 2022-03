Ma connerie du jour, le lait d’une vache en cours de traitement antibiotique a par mégarde été envoyé dans le tank. Résultat 700l de lait au chiottes, donc non chers consommateurs le lait que vous buvez ne contient pas de traces d’antibiotiques… ça s’appelle travailler pour rien pic.twitter.com/UaEK7QtQDc

La diminution du nombre de jours de gel efficace pour détruire les couverts végétaux est handicapante ! J'espère que l'impasse glyphosate sera possible avant l'implantation du tournesol #TCS #covercrops @JackyBerland @Chris_Naudin @geninbv pic.twitter.com/EfEtXVAJSE

Azote soldée sur colza et escourgeons ! pic.twitter.com/GrfJOYeirK

#photovoltaique avez vous lavé vos panneaux depuis la tempête de sable ? Ça produit toujours mais tellement de variation d'une journée à l'autre qu'on a dû mal à voire l'impact réel je pense le faire quand on sera sûr que ça ne tombe plus pic.twitter.com/VhENwvZ1Rz

La mise à l'herbe des vaches est le plus gros changement alimentaire de l'année. Et tout changement d'alimentation est perturbant pour les vaches alors..



Petit thread sur les précautions prises à cette période.



Spoiler : non c'est pas juste ouvrir une barrière pic.twitter.com/ZH61YTXmJt