La moisson bat son plein sur une bonne partie du territoire. Mais les céréales et oléoprotéagineux ne sont pas les seuls à être récolté. L’herbe, la luzerne, le lin et la lavande sont aussi de la partie. C’est l’heure aussi d’enlever les betteraves montées.

Samedi, moisson dans la Beauce

Dimanche, la moisson c’est un marathon

On passe le relais, le temps de s'occuper des vaches... Manger un morceau.. Et hop on repart pour une soirée de battage. pic.twitter.com/1fIUxa7J2C — Julien Lep (@julienlep72) July 18, 2021

Lundi, le couvert est déjà en place

Les couverts déjà bien installés pic.twitter.com/zKislHTkTV — Eddy Bollaert (@BollaertEddy) July 19, 2021

Lundi encore, moisson dans les lavandes

Aujourd'hui on prend de la hauteur dans les lavandins 2021 avec @VernetAurelien au caisson, son père a l'ensileuse et j'en profite pour vous mettre la distillerie en photo pilotée par @serge_vernet (photos non libres de droits) pic.twitter.com/4utbVZkvpU — Denis Vernet (@VernetDenis) July 19, 2021

Mardi, récolte de pois, la fétuque prend le relais

A chaque jour sa culture, aujourd'hui c'est #PoisProtéagineux de printemps. En regardant bien derrière la coupe, on aperçoit la #FétuqueRouge qui est déjà en place pour la #Moisson2022 @novagrain @Barenbrug_SC pic.twitter.com/9e4WtCyeEe — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) July 20, 2021

Mardi toujours, betteraves montées

Mercredi, arrachage du lin

Mercredi encore, andainage de la luzerne

La météo nous a permis de réaliser le foin de luzerne. Pour ne pas perdre toutes les feuilles de cette plante j’andaine le matin très tôt avec la rosee et un superbe andaineur @KroneFrance #autonomiealimentaire #tmce@farmers3b @BruCardot @J_Denormandie @MacLesggy https://t.co/haEsBID3t8 pic.twitter.com/HBIUQ7mzkV — Jean lanvin (@Lanvin14J) July 21, 2021

Jeudi, moisson des colzas

Jeudi toujours, les premiers défanages de pomme de terre

Vendredi, tournesols géants