Tout le monde au taquet à la ferme en ce dimanche

Étrillage à 2,5 km/h et brûlage du #Maïs #bio

Tous ça avant la pluie de soir et avec la chance de ne pas avoir été impacté par les intempéries d’hier en #Vendée

Et merci à @CaquineauJl pour sa herse étrille #entraide

@CAVAC_ pic.twitter.com/3vrvPYwze9