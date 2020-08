Cette semaine sur Twitter

Au tour des récoltes plus confidentielles

19 h

Haricot, lin... c’est le temps des récoltes plus « confidentielles ». Et même des ramassages de cailloux. Les sorghos et les tournesols se portent bien, dans les zones ou ils n’ont pas trop souffert du manque d’eau. C’est aussi le temps de l’interculture : celui des amendements calciques, des couverts et des restructurations de sol.