1967 Nous n’avons rien inventé quand on parle d’audit d’élevage avec une vision globale sol-plantes-animal Nos anciens, eux, savaient Restons humbles ! pic.twitter.com/yy9nSXGsuZ

Implantation de tournesol après strip till équipé de disques mulcheurs. Très belle levée quand l absence de limace le permet. Effet azote semis marqué. Témoin Heliotest fonctionne (bas de l image) apport N et Bo à 10 feuilles sur reste de la parcelle #terresinovia @semisdirect pic.twitter.com/MZvOXcSzz9

En ce très frais mois de Juin on se réchauffe avec le recyclage des plastiques agricoles #ceuxquifontlelait @Adivalor1 pic.twitter.com/8FOrJDul9s

Quand on oublie de traiter nos cultures voilà ce qui arrive! Ou plutôt quand tu ne fais pas attention à ton pulvérisateur ! Comme quoi les produits chimiques servent à quelques choses ! pic.twitter.com/JjkSzkzsph

Il y aura un peu plus de boulot a donner à boire ce soir Une trouvée ce matin et une deuxième génisses a l' instant Quelqu'un a un nom en relation avec sa mère (hibiscus) pic.twitter.com/3VnuIvZXnn

A ceux qui pensent q nos produits phytosanitaires st volatiles et qu'il faut 1 #ZNT énorme... Petite vidéo explicative #LaissezNousNosOutils #MiniMonster #AimezNous Cc @emma_ducros @GeWoessner @moreaujb23 @coquelicots_ @EricAndrieuEU @AnneLeGall_ @EmmanuelMacron @PassionCereales pic.twitter.com/MCnOZj9l6v

Celle-ci, en limite de l’#Aube a bien failli être resemée à cause des #zabres ...

pour la récolte @juliappro on attendra donc que tout le champ d’#orge soit mûr!

Et ce ne sera pas en juin!#moisson2020 pic.twitter.com/QUaLnoKmCR