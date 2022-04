L’option grill arrive sur les tracteurs New Holland T6 Méthane Power le 30 avril 2022. Elle sera complètement intégrée au tracteur tout en étant alimenté par la nature. Le constructeur a pensé aux conducteurs qui passent de longues journées dans leur tracteur en leur offrant la possibilité de préparer le déjeuner ou le dîner sur place.

© Väderstad

Väderstad profite de ce début de printemps pour montrer le résultat des plantations de bulbe de tulipe effectué à l’aide de son semoir Tempo.

© Perard

Perard présente un système innovant destiné à l’ensilage. Pour ce faire, le constructeur a attelé un robot de tonte Stihl qui collecte l’herbe. Cette dernière est ensuite envoyée dans un transbordeur maison qui permet une vidange plus rapide de l’herbe fraîchement coupée.

© Krone

Krone profite de ce 1er avril neigeux pour compléter son catalogue avec un outil inédit sur le marché. La lame à neige Cortina LFX 280 travaille sur une largeur de 2,80m. Elle est prévue pour damer ou enlever la neige des pistes de skis ou d’atterrissage. Celle-ci est également prévue pour les routes ou les parkings. Le constructeur prévoit de tester pendant cette saison afin qu’il soit au point pour les jeux olympiques d’hiver 2026 qui se tiendront à Cortina d’Ampezzo en Italie.

© Massey Ferguson

Parce qu’il n’y a pas que le tracteur qui a besoin d’énergie pour avancer, Massey Ferguson sort sa toute première boisson énergisante. Celle-ci est destinée à donner un coup de boost au conducteur et sera disponible très prochainement.

© Lemken

Une charrue à monter soit même, c’est ce que propose Lemken. Le premier modèle en kit à bénéficier de cette offre c’est la Diamont 16. En plus des instructions, cette charrue est livrée avec 2 pneus, 16 versoirs, 40 axes et pas moins de 700 boulons. Pour assembler le tout, une masse ainsi qu’une clé à molette et une clé plate sont fournis.

© Pöttinger

Pöttinger se lance à la conquête des salles de sport. À l’aide des meilleures salles de fitness du monde, le fabricant s’est lancé dans la création et la distribution d’une ligne d’accessoires de musculation. Celle-ci est calquée sur les pièces de rechange et d’usure Pöttinger. Si vous souhaitez participer aux prochaines séances adressez-vous à votre salle de sport la plus proche.

© Case

Case propose une nouvelle gamme de chargeurs frontaux pour ses tracteurs. Trois modèles sont proposés, le crocodile, le bouquetin et la girafe.

© McHale

Mchale afin de couvrir le marché des particuliers et du paysage prévoit de sortir une tondeuse à double disque. La McHale Pro Glide en plus de tondre peut aussi scarifier et aérer votre pelouse pendant la tonte. Pour ramasser l’herbe et la mousse, un bac est également monté d’origine.

© Elho

Elho, fabricant finlandais, dévoile enfin la signification de la lettre S dans le nom de son ensileuse portée DC 2100 S. Celui-ci signifie Snow qui veut dire Neige en français.

© Lindner

Le tractoriste Lindner ajoute une couleur à ses tracteurs. Historiquement en rouge, les tracteurs autrichiens pourront sortir au début de mai 2022 avec l’option peinture Telemagenta.