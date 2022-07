« Alors que la chaleur s’atténue un peu au nord d’une ligne Bordeaux - Lyon, les maximales restent très élevées plus au sud avec des valeurs proches de 38°C à 40°C », indique Météo-France dans son bulletin du 15 juillet 2022 à 16 heures.

L’organisme de prévisions météorologiques étend son alerte canicule et place désormais seize départements en vigilance orange ainsi que l’Andorre. Sont concernés la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, les Landes, le Gers, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, l’Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence.

La canicule s’installe en France

L’épisode caniculaire entamé depuis ce début de semaine va progressivement s’étendre sur le territoire entre dimanche et mardi prochain. Selon Météo-France, cet épisode devrait durer entre 7 et 10 jours.

« Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les températures minimales vont rester élevées sur le sud du pays, s’échelonnant de 20 à 23°C dans le sud-ouest et en vallée du Rhône, précise Météo-France. Par endroit, elles ne descendront pas en dessous des 25°C (basse vallée du Rhône, littoral méditerranéen) ».

Samedi après-midi, le mercure va doucement remonter sur la moitié nord tandis que les températures resteront élevées sur la moitié sud de la France. Celles-ci seront « en hausse dans le Sud-Ouest, comprises entre 36 et 39°C atteignant parfois les 40°C » et seront proches des températures de vendredi dans le Sud-Est.

Dimanche, les températures vont continuer de grimper, en particulier dans le Sud-Ouest où elles atteindront les 40°C. Dans le même temps, « les fortes chaleurs commenceront à s’étendre vers le nord-ouest ».

« L’axe des températures les plus élevées s’étendra des Pyrénées au Pays de la Loire entre dimanche et lundi, avec des températures nocturnes qui ne redescendront pas en dessous de 20 à 25 °C et des températures la journée pouvant dépasser les 40 °C en de nombreux endroits, et localement 42 °C », détaille l’organisme.

Toujours selon Météo-France, lundi, l’extension vers le nord-ouest de ces fortes chaleurs va nettement s’amplifier et de nombreux record devraient être battus. Enfin, les températures devraient progressivement redescendre par l’ouest à partir de mardi prochain.