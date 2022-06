Les périodes de fortes chaleurs peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Avec la forte remontée des températures de cette semaine, le ministère du Travail rappelle aux employeurs et salariés les précautions à prendre pour éviter le coup de chaleur.

Le travail en période de fortes chaleurs présente des dangers ! Fatigue, maux de tête, vertiges, crampes, déshydratation, coup de chaleur… La chaleur éprouve les corps et peut occasionner de sérieux effets sur la santé des salariés et donc augmenter les risques d’accidents. De ce fait, les salariés qui travaillent en extérieurs, comme les agriculteurs sont particulièrement exposés à ses risques.

Météo-France a déjà placé, ce mercredi 15 juin, vingt-trois départements en vigilance orange pour canicule. Avec les fortes chaleurs de cette semaine, le ministère du Travail rappelle aux employeurs comme aux salariés quelles recommandations suivre pour prévenir et limiter les risques, dans une note d’informations publiée le 15 juin 2022.

Du côté des salariés, le ministère fait les recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs suivantes :

Boire régulièrement ;

Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur (ex. : vêtements de coton), amples, et de couleur claire si le travail est à l’extérieur ;

Signaler à son employeur si vêtements et équipements de protection individuelle sont sources d’une gêne supplémentaire ;

Se protéger la tête du soleil ;

Adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la chaleur ;

Demander à son employeur d’organiser le travail de façon à réduire la cadence, notamment en aménageant les plages horaires de travail ;

Réduire ou différer les efforts physiques intenses, et demander à son employeur de reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches ;

Demander à son employeur d’alléger la charge de travail par des cycles courts de travail et de repos ;

Redoubler de prudence si l’on a des antécédents médicaux ;

Faire preuve de vigilance et veiller les uns sur les autres pour réagir rapidement en cas d’épuisement ou de déshydratation ;

Signaler le moindre malaise ou coup de chaleur ».

Pour l’employeur, il s’agit de mettre en place des « mesures de protection de la santé de ses salariés ». En plus de prendre en compte les risques liés à la chaleur, il doit s’assurer du renouvellement de l’air afin d’éviter les hausses importantes de température dans les locaux et doit mettre à la disposition de tous « de l’eau potable et fraîche ».