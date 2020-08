Au matin du 12 août, MétéoFrance recense 13 départements en vigilance rouge et 60 en orange. Les Hauts-de-France et l’Île-de-France sont particulièrement touchées. Sur le reste du pays les risques d’orages sont relativement importants.

L’épisode caniculaire se poursuit aujourd’hui, mercredi 12 août, avec des températures minimales comprises entre 20 et 24 °C entre l’Aquitaine et les Hauts-de-France. Les températures vont continuer de grimper dans la journée, notamment sur le nord et l’est du pays, prévoit MétéoFrance. Fin de la canicule jeudi Les températures commencent à diminuer dès aujourd’hui avec l’arrivée par l’ouest de dégradations orageuses. Ces dernières pourront être localement très violentes et accompagnées de grêle et d’importantes rafales de vent. Jeudi la baisse des températures concerna l’ensemble du territoire. R.B.

