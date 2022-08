Au 1er août 2022, le ministère de l’Agriculture estime que la production française de pommes progresse de 8 % sur un an, rejoignant ainsi son niveau moyen des cinq dernières années. Cette hausse s’observe dans la plupart des bassins de production.

Selon les estimations au 1er août 2022 d’Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, la production française de pommes atteindrait 1,42 million de tonnes en 2022. Après une récolte 2021 impactée par le gel printanier, elle progresserait de 8 % sur un an, égalant sa moyenne quinquennale des récoltes de 2017 à 2021.

« Cette année est marquée par une alternance en golden se traduisant par des rendements en baisse » et « toutes les variétés présentent une avance végétative », indique Agreste dans sa note d’Infos rapides publiée le 16 août 2022. Les fortes températures estivales ont ralenti la prise de calibre. « Le niveau final de la production dépendra de la disponibilité en eau apportée par les précipitations ou l’irrigation ».

La sécheresse freine la production

En région Paca, les fortes chaleurs et la sécheresse devraient jouer sur le calibre des pommes. En revanche, le gel d’avril a eu peu d’impact sur la production. Si la production est prévue en hausse en Provence, elle serait plus réduite dans les Alpes et inférieure à sa moyenne quinquennale.

En Vallée de la Garonne, la production augmenterait sur un an, malgré une alternance en golden. En Languedoc, la production s’annonce élevée, en particulier pour les variétés granny et pink. La végétation est précoce.

En Pays de la Loire, l’éclaircissage en juin a été faible et les calibres seraient d’un bon niveau. La production se maintiendrait sur un an malgré un repli des variétés golden et granny.

En Aquitaine, le gel a eu un impact plus important. La production est attendue en baisse de 10 % sur un an, notamment en golden. De plus, la canicule freine la prise de calibre. En Limousin, la production est stable, mais inférieure au niveau moyen 2017-2019.

En Vallée du Rhône, avec la canicule, les fruits peinent à grossir. En forte hausse par rapport à la faible récolte de 2021, marquée par le gel, la production reviendrait à un niveau plus standard.

Dans le Centre Val de Loire, la canicule ralentit également le grossissement des fruits. La récolte devrait être précoce, en hausse sur un an et supérieure à la moyenne quinquennale.