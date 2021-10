Bourse de Chicago

Maïs et soja en légère hausse en attendant le rapport Wasde

10 h

Le rapport Wasde confirmera ou non la meilleure production de maïs cette année. © GFA

Les cours du maïs et du soja ont conclu en modeste hausse le jeudi 7 octobre 2021 à Chicago et le blé a légèrement baissé alors que les opérateurs prennent position avant la publication mardi du rapport mensuel américain sur la demande et production mondiale.