Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en baisse mardi 18 août 2020 à Chicago, lâchant du lest au lendemain d’une forte hausse.

« Les prix reprennent un peu leur souffle après la vague haussière qui a touché toutes les matières premières lundi », remarque Mike Lung de la maison de courtage Allendale.

La forte baisse du dollar face aux principales devises, qui a tendance à rendre plus attractifs les produits américains sur le marché mondial, « n’a pas suffi à inspirer les acheteurs », souligne de son côté Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Ni d’ailleurs l’annonce de ventes à la Chine de 195 000 tonnes de maïs, et de ventes à des destinations inconnues de 130 000 tonnes de maïs et 130 000 tonnes de soja, dans le système officiel recensant au quotidien les plus grosses commandes.

Le rapport hebdomadaire sur la qualité des récoltes et l’avancée des moissons, diffusé lundi 17 août 2020, ne s’est pour sa part « pas montré aussi catastrophique que craint » après la tempête qui a ravagé nombre de champs de maïs et de soja en début de semaine dernière dans le centre des États-Unis, en particulier dans l’Iowa.

La quantité de maïs considéré comme bon à excellent est descendue de deux points à 69 %, tout comme celle du soja, à 72 %. La qualité de la récolte de blé de printemps a, elle, baissé de 3 %, 70 % de la production étant considérée comme bonne à excellente.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,4175 dollars contre 3,4475 dollars la veille (-0,9 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, désormais le plus actif, a fini à 5,1750 dollars contre 5,2625 dollars à la précédente clôture (-1,7 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,1375 dollars contre 9,1525 dollars lundi (-0,2 %).

AFP