Les cours du maïs, blé et soja cotés à Chicago ont reculé mardi après un rapport du gouvernement américain sur le développement des semis et la qualité des récoltes jugé de bonne tenue.

Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture américain (USDA) diffusés lundi 8 juin 2020 en fin de journée, 75 % des cultures de maïs, 72 % des cultures de soja et 51 % des cultures de blé d’hiver étaient considérées comme « bonnes à excellentes » au 7 juin 2020, des chiffres proches des estimations et, pour le soja et le maïs, supérieurs à la semaine précédente. Les semis du blé de printemps sont par ailleurs achevés à 97 %, un peu plus que ce que le marché avait anticipé. Des prévisions de récoltes abondantes ont tendance à peser sur le cours des céréales et de l’oléagineux. Un rapport USDA attendu Les investisseurs ont désormais les yeux tournés sur le rapport mensuel très suivi de l’USDA sur l’offre et la demande de produits agricoles aux États-Unis et dans le monde, qui sera publié jeudi 11 juin 2020. « Il faut s’attendre à des chiffres importants du côté de l’offre et à un rapport offre/demande globalement inchangé », anticipe Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé mardi à 3,2750 dollars contre 3,3375 dollars lundi (-1,95 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,0450 dollars contre 5,1150 dollars à la précédente clôture (-1,47 %). Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,6325 dollars contre 8,6475 dollars la veille (-0,12 %). AFP

Votre analyse quotidienne du marché - Céréales

