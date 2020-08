Bourse de Chicago

Maïs, blé et soja bondissent avec des grosses commandes

Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en forte hausse mardi 25 août 2020 à Chicago, dopés par des commandes importantes, un apparent apaisement des relations commerciales sino-américaines et une dégradation plus importante que prévu de la qualité des cultures aux États-Unis.