Bourse de Chicago

L’Ukraine et le temps sec font rebondir les produits agricoles

La crise ukrainienne et la sécheresse en Amérique du Sud hissent les cours des produits agricoles à Chicago mais les opérateurs prennent aussi des positions avant un long week-end. ©GFA

Les cours du soja et du maïs sont repartis à la hausse mercredi 16 février 2022 à Chicago, à cause des conditions climatiques trop sèches en Amérique du Sud et des tensions qui persistent dans la crise ukrainienne.