Bourse de Chicago

Les cours du blé, du maïs et du soja sont en baisse

Les cours des principaux contrats de soja, de maïs et de blé ont tous terminé en baisse mardi 8 décembre 2020 à Chicago, alors qu’un temps plus favorable aux cultures de soja et de maïs s’est installé au Brésil.