Le soja s’offre un Noël en hauteur

Le cours du soja est au plus haut depuis l’été 2014. « Depuis le 1er décembre, le contrat à terme pour janvier (sur le soja, N.D.L.R.) est monté d’environ 1 dollar par boisseau, s’approchant des 12,70 dollars », souligne Ben Potter de Farm Futures.

« La grève des salariés en Argentine continue de tirer les prix vers le haut malgré des pluies récentes en Amérique du Sud », ajoute-t-il. Les professionnels argentins de l’industrie du soja ont entamé il y a deux semaines un mouvement social pour réclamer des compensations financières supplémentaires pour avoir continué à travailler pendant la pandémie et alors que l’inflation a grimpé dans le pays.

Les effets mondiaux de la grève en Argentine

Le principal port de l’Argentine, situé à Rosario dans le centre, n’a pas accueilli le moindre camion de soja depuis le début de la grève. L’Argentine est le plus gros exportateur au monde de tourteau de soja, notamment utilisé pour l’alimentation animale, et l’un des plus gros producteurs de l’oléagineux.

Le maïs a profité de l’élan du soja pour finir en hausse.

Le blé, qui restait sur trois séances de hausse, s’est en revanche un peu replié, lesté par des prises de profits de la part de nombreux investisseurs.

La plateforme où s’échangent les produits agricoles américains (CME Globex) sera fermée vendredi 25 décembre et rouvrira dans la nuit de dimanche à lundi.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,2700 dollars contre 6,2975 dollars mercredi, reculant de 0,44 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 4,5100 dollars contre 4,4725 dollars la veille, en progrès de 0,84 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a terminé à 12,6350 dollars contre 12,5875 dollars à la dernière clôture, prenant 0,38 %. Il s’agit d’un sommet depuis l’été 2014.