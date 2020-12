Le soja progresse, le blé se reprend

Selon le rapport mensuel de l’association américaine des triturateurs de soja (NOPA), publié mardi 15 décembre 2020 et cité par l’agence Dow Jones Newswire, 181 millions de boisseaux de soja (environ 5 millions de tonnes) ont été broyés en novembre aux États-Unis afin de produire des produits tels que l’huile de soja ou le tourteau de soja. Il s’agit du troisième volume le plus important jamais calculé par NOPA et du mois de novembre le plus actif à ce jour.

Reprise pour le blé

Le blé s’est pour sa part ressaisi après son plongeon de la veille. L’Égypte a confirmé l’achat d’un total de 235.000 tonnes de la céréale auprès de la Roumanie (115.000 tonnes) et de l’Ukraine (120.000 tonnes).

Le maïs a également progressé, mais ses gains ont été limités par l’absence de nouvelle vente à l’étranger.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 6,0125 dollars contre 5,9650 dollars lundi, montant de 0,80 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2475 dollars contre 4,2400 dollars la veille, en progrès de 0,18 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,8425 dollars contre 11,6950 dollars à la dernière clôture, gagnant 1,26 %.