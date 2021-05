« Un vaste mouvement de liquidation des matières premières a fait pression à la baisse le mercredi 19 mai 2021 sur les marchés boursiers et les prix de l’énergie », observe Ben Potter, de Farm Futures. « Les prix agricoles ont également viré dans le rouge après d’importantes liquidations techniques aujourd’hui, ajoute l’expert. Le soja et le blé ont chacun baissé d’environ 2 % à la clôture. »

Le maïs a fait du surplace malgré l’annonce par le ministère américain de l’Agriculture d’une nouvelle grosse commande (1,36 million de tonnes) par la Chine. Il s’agit de la quatrième séance consécutive où est rapportée une vente de maïs vers la Chine supérieure à un million de tonnes.

Le Mexique a également passé un ordre d’achat pour 142 500 tonnes de maïs aux États-Unis.

Des pluies attendues aux États-Unis

Du côté de la météo, des températures humides et des précipitations sont attendues dans le Midwest et la région des Grandes Plaines entre jeudi et dimanche, notamment dans le Dakota du Nord et le Minnesota.

Les acteurs du marché attendent la publication jeudi 20 mai 2021 au matin (heure USA) des chiffres hebdomadaires du gouvernement américain sur les ventes à l’exportation, qui leur permettra de jauger l’état de la demande.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,7925 dollars, contre 6,9800 dollars mardi, en baisse de 2,69 %. Il s’agit de son troisième recul consécutif.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini, comme la veille, à 6,5825 dollars.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,3825 dollars, contre 15,7425 dollars mardi, reculant de 2,29 %.