Vendredi 21 mai 2021 a marqué la fin d’une impressionnante série de dix séances consécutives au cours desquelles le gouvernement américain a rapporté au moins une commande de maïs depuis l’étranger. Au cours de cette période, la Chine a passé cinq ordres d’achat d’un volume supérieur à un million de tonnes. « L’absence de nouvelle annonce ce matin (vendredi) a pu un peu peser sur le marché », observe Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Les acteurs restent néanmoins satisfaits de la forte demande pour la céréale américaine, comme ont pu en témoigner jeudi des ventes hebdomadaires de maïs à un niveau record depuis le début de la campagne.

Le raffermissement du dollar a également lesté les cours des produits agricoles vendredi. Libellés dans la devise américaine, ceux-ci ont tendance à baisser quand le billet vert monte.

Du côté de la météo, des précipitations sont attendues dans le Midwest et la région des Grandes Plaines de samedi à mardi, en particulier dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Les prévisions pour les 8 à 14 prochains jours font anticiper des températures plus chaudes que les normales saisonnières dans la Corn Belt et un temps plus humide que d’ordinaire dans le centre du pays entre le 28 mai et le 3 juin.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,7425 dollars contre 6,7525 dollars jeudi, en baisse de 0,15 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,5950 dollars contre 6,6450 dollars la veille, reculant de 0,75 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,2625 dollars contre 15,3325 dollars à la dernière clôture, perdant 0,46 %.