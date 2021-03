Selon les chiffres hebdomadaires du gouvernement américain, un total de 155 000 tonnes de maïs a été vendu entre le 25 et le 28 février 2021, là où le marché attendait un volume compris entre 450 000 et 1,1 million de tonnes. Il s’agit du plus faible volume d’exportation depuis le début de l’année pour la céréale.

Du côté du blé (243 000 tonnes) et du soja (533 000 tonnes), les ventes se sont établies dans la fourchette des prévisions des analystes. « Si les volumes de soja et de blé ont augmenté par rapport à la semaine précédente, ils restent en dessous de leur dernière moyenne sur quatre semaines », fait observer Ben Potter de Farm Futures Daily.

Des inquiétudes pour les semis sud-américains

Le prix du soja a par ailleurs continué de monter avec les inquiétudes au sujet des semis et des récoltes en Amérique du Sud. En Argentine, l’un des premiers producteurs mondiaux, un temps chaud et sec pourrait porter atteinte aux cultures. Au Brésil, le plus gros exportateur mondial de l’oléagineux, les récoltes pourraient quant à elles être retardées par des averses dans les zones productrices.

Le marché a désormais les yeux tournés sur le prochain rapport mensuel du gouvernement américain sur l’offre et la demande de produits agricoles dans le monde, qui doit être diffusé mardi 9 mars 2021.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5100 dollars contre 6,5600 dollars mercredi, en baisse de 0,76 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,3525 dollars contre 5,4500 dollars la veille, lâchant 0,51 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1050 dollars contre 14,0750 dollars à la dernière clôture, s’appréciant de 0,21 %.

AFP