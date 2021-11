Les cours du blé ont rétrogradé mercredi 24 novembre 2021 à Chicago, entraînant les autres céréales, en raison de prises de profits après les hausses qui l’ont mené à des plus hauts en neuf ans.

Le dollar qui s’est encore renforcé face aux principales monnaies, atteignant un nouveau sommet depuis juillet 2020, était également défavorable aux cours des céréales.

Mais le blé est resté non loin de ses plus hauts depuis 2012, notamment tiré par les prix du blé sur le marché européen : « les contrats à terme sur le blé à Paris continuent de s’échanger à des records historiques », soulignaient les analystes de CHS.

« La séance a été dominée par des prises de profits sur le blé, qui ont entraîné une baisse des cours du maïs également pour les mêmes raisons », a indiqué Ryan Nielsen, analyste chez Brugler Marketing Management.

Le repli de la céréale s’expliquait aussi, selon lui, par des clôtures d’options à la veille d’un long week-end férié. Les marchés seront fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et vendredi sera une séance écourtée.

Les inquiétudes demeurent sur la qualité du blé australien après des inondations « un peu à la façon de ce qu’il s’est passé en France cette année mais il est trop tôt pour chiffrer » la perte de qualité, a indiqué l’analyste de Brugler Marketing Management.

Le maïs et le soja se sont repliés plus modestement que le blé, soutenus par l’annonce de deux ventes à l’exportation. Une grosse commande de 330 000 tonnes de soja vers une destination inconnue, a été annoncée par le département de l’Agriculture (USDA). Et 100 000 tonnes de maïs ont été commandées par le Mexique.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a perdu 1,98 % à 8,5025 dollars contre 8,6750 dollars mardi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a terminé en légère baisse de 0,46 % à 5,8550 dollars contre 5,8825 dollars à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a fini en repli de 0,51 % à 12,6650 dollars contre 12,7300 dollars.