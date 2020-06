Bourse de Chicago

Le blé poursuit sa chute

Le cours du blé coté à Chicago a enregistré sa troisième baisse de suite jeudi 18 juin 2020 et fini au plus bas depuis septembre dans un marché lesté par l’avancée des récoltes américaines et le temps en Europe. Le soja est un peu monté et le maïs est resté stable.