Bourse de Chicago

Le blé plane, inquiétudes sur les exportations russes

23 h

À Chicago, le blé reste à un haut niveau du fait des inquiétudes sur les exportations russes. © GFA

Les cours du blé ont atteint leur plus haut niveau niveau en près de neuf ans jeudi 11 novembre 2021, soutenus par des inquiétudes sur les exportations russes, qui pourraient être plus chères et moins abondantes que prévu.