« Les précipitations riment avec les bonnes plantations, voilà pourquoi le marché a chuté si lourdement », a résumé Dewey Strickler, d’Ag Watch Market Advisors alors que les cours du maïs, du blé et du soja se sont tous repliés entre –4 % et –6 %. « Toute l’explication vient de la météo dans la baisse de ce jour », a affirmé l’analyste.

« On a eu des averses dans le haut du Midwest dans des régions qui n’avaient pas vu beaucoup de pluies récemment et on a des prévisions d’humidité pour les 5 à 10 jours prochains », a-t-il indiqué ajoutant que si l’épisode de sécheresse n’était pas totalement effacé, les conditions de culture s’étaient améliorées.

Dans ces régions, les cultures de maïs et de soja ont bénéficié de ce temps plus humide. Les plants de blé, dont le cours du principal contrat s’est rétracté au plus bas en presque trois mois, ont aussi profité de pluies dans le Nord et le Sud Dakota ainsi que dans le Minnesota, alors que le climat était très sec jusqu’ici.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre, le plus échangé, a conclu à 6,2600 dollars, contre 6,5275 dollars vendredi, dernière clôture en raison du jour férié de la fête nationale américaine observé lundi, reculant de 4,09 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3975 dollars contre 5,7975 dollars à la dernière clôture, en chute de 6,89 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,0500 dollars, contre 13,9900 dollars vendredi, plongeant de 6,71 %.

AFP