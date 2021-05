Des pluies bienvenues aux États-Unis et au Brésil ont bénéficié aux cultures de blé, maïs et soja et donc fait reculer légèrement les cours à Chicago lundi 24 mai 2021.

« Au cours du week-end il y a eu des pluies dans la partie nord et ouest de la corn belt », a indiqué Dewey Strickler d’Ag Watch Market Advisors, évoquant les États du Dakota du Nord et du Sud, le Minnesota, l’Indiana, le Wisconsin et le Michigan notamment. « Des pluies sont aussi tombées dans les parties sèches du sud du Brésil », gros producteur de maïs et de soja, a ajouté M. Strickler.

Conditions propices aux cultures

À ces conditions propices aux cultures, s’ajoutent des prévisions favorables pour la première semaine de juin 2021 : « les projections météorologiques montrent des températures normales ou un peu au-dessus pour la saison, de même qu’une humidité normale ou un peu supérieure », a ajouté l’expert d’Ag Watch Market Advisors.

Les rapports du ministère américain de l’Agriculture sur l’avancée des récoltes, qui devait être publié lundi 24 mai 2021 au soir (cet article est écrit lundi à 20h40), allaient montrer, selon les analystes, qu’entre 86 % et 90 % des cultures de maïs étaient déjà plantées. Pour le soja, quelque 78 % des plants sont en terre, projettent les analystes, approchant le rythme le plus rapide depuis 2012.

Les tendances des cours

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,6225 dollars contre 6,7425 dollars vendredi, en baisse de 1,78 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,5725 dollars contre 6,5950 dollars à la fin de la semaine, se repliant de 0,34 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,2275 dollars contre 15,2625 dollars à la dernière clôture, perdant 0,22 %.

