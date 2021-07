Les cours du blé, du maïs et du soja ont continué leur recul le jeudi 8 juillet 2021 à Chicago, influencés par les conditions météorologiques favorables, qui laissent envisager des récoltes abondantes.

Le centre des États-Unis, principale région de production du maïs, est traversé par une dépression qui a entraîné des précipitations bienvenues. En outre, « il semble que le processus de pollinisation va bien se passer », a commenté Jack Scoville, courtier du cabinet Price Futures Group, « et c’est ça qui fait le rendement. Donc les gens sont assez confiants dans le fait que la production de maïs sera bonne cette année ». Le prix du principal contrat à terme sur le maïs a lâché 1,36 %, enregistrant sa quatrième séance consécutive de repli. En un peu plus d’une semaine, le maïs a abandonné plus de 11 %.

La météo est aussi propice à la culture du blé, car « cela commence à devenir plus sec » dans les régions de production américaines, a expliqué Jack Scoville. « Ça va accélérer les récoltes », en cours, a ajouté le courtier, « et c’est bon pour l’offre ». « Cela va aider à maintenir la qualité des récoltes au niveau actuel, qui est globalement bonne ».

Conditions météorologiques satisfaisantes également pour le soja, pour lequel « la situation se présente bien », selon Jack Scoville. « La demande a un peu pris l’ascendant » sur ce marché, a-t-il expliqué, face à une offre abondante, un scénario de nature à faire baisser les prix.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre (le plus échangé), a fini à 6,18 dollars, contre 6,2225 dollars mercredi, en baisse de 0,68 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,2375 dollars, contre 5,31 dollars à la clôture précédente, soit un repli de 1,36 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,1950 dollars, contre 13,2725 dollars mercredi, abandonnant 0,58 %.

AFP