Les cours du blé coté à Chicago se sont repliés jeudi 16 juillet 2020 au lendemain d’un bond, de nombreux investisseurs ayant décidé de récolter leurs profits. Le maïs et le soja sont montés

Le blé américain avait grimpé mercredi 15 juillet 2020 à son plus haut en trois mois sur fond de prévisions d’offre mondiale en baisse. Mais jeudi 16 juillet 2020, « les contrats sur le blé ont reculé dans la matinée en raison de prises de bénéfices », note Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Les investisseurs attendaient par ailleurs la confirmation de rumeurs de marché évoquant l’achat prochain de blé américain par la Chine. À cet égard, le gouvernement des États-Unis a fait état de la vente de 522.000 tonnes de soja à Pékin, dont la majorité (390.000 tonnes) doit être livrée durant la campagne 2020/2021.

351.000 tonnes de soja pour livraison vers des destinations inconnues ont également été vendues.

Grosse commande de maïs

Mardi 14 juillet 2020, les exportateurs privés américains avaient confirmé au ministère de l’Agriculture (USDA) la plus grosse commande de maïs jamais passée par la Chine. Et jeudi, dans son rapport hebdomadaire sur les ventes à l’étranger, l’USDA a indiqué qu’un total de 1,37 million de tonnes de maïs avait été vendu à Pékin entre le 3 et le 9 juillet, un niveau particulièrement élevé.

Selon Ami Heesch de CHS Hedging, les acteurs du marché évaluent « la possibilité d’une importante récolte de maïs et d’une offre abondante face à des achats chinois records. »

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,3750 dollars contre 3,3400 dollars la veille (+1,05 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,3525 dollars contre 5,5075 dollars à la précédente clôture (-2,81 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,9100 dollars contre 8,8275 dollars mercredi (+0,93 %).

AFP