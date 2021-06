Après une vague de sécheresse, qui a pesé sur le développement des semis, des pluies ont fait leur apparition dans le Midwest, notamment dans l’Iowa, et les Grandes Plaines jeudi 17 juin 2021 matin et devraient se poursuivre dans les prochains jours.

« Je ne pense pas que la chute des cours soit uniquement liée à la météo », estime toutefois Brian Hoops de Midwest Market Solutions. « Il y a énormément d’argent qui a été injecté dans le marché entre l’hiver et le début de l’été et qui est en train d’en ressortir. » « Comme le dit le dicton, on monte par les escaliers et on redescend par l’ascenseur », ajoute l’expert pour décrire la vitesse fulgurante à laquelle le marché peut changer de direction.

Au cours de clôture de jeudi 17 juin 2021, le soja, qui avait connu une forte progression depuis janvier, a abandonné l’ensemble de ses gains accumulés depuis le début de l’année.

Les effets de la progression du dollar

En dehors des prévisions d’averses, l’une des raisons ayant contribué à accélérer la chute des cours agricoles jeudi a trait à la progression du dollar, qui est monté dès mercredi après-midi après la révision à la hausse par la Réserve fédérale (Fed) de ses prévisions d’inflation. Un dollar plus fort renchérit les matières premières échangées dans la devise américaine, ce qui a tendance à peser sur leurs cours. Le pétrole, également libellé en dollars, a d’ailleurs nettement reculé jeudi.

Des exportations plutôt modestes

Le marché a aussi pris connaissance en début de séance des chiffres des ventes américaines à l’exportation entre le 4 et 10 juin 2012. Selon le ministère de l’Agriculture, 287.000 tonnes de maïs, 71.800 tonnes de soja et 287.100 tonnes de blé ont été vendues durant cette période, dans la fourchette basse des attentes des analystes.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,3900 dollars contre 6,6275 dollars à la précédente clôture, baissant de 3,58 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,3300 dollars contre 6,7300 dollars mercredi, tombant de 5,94 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,5275 dollars contre 13,4325 dollars la veille, plongeant de 6,40 %.

