Les fuites de méthane dans le collimateur de Bruxelles

Dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions de méthane, l’Union européenne (UE) cible principalement les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des déchets. Un projet de règlement de la Commission européenne est en cours pour le secteur de l’énergie. Tout le monde peut y contribuer avant le 26 janvier 2021 sur le site internet de la Commission.

Contraintes en vue

Des règles « contraignantes » sont attendues par Bruxelles pour la fin de l’année 2021. Elles devraient porter sur la détection et la réparation des fuites, la ventilation et le torchage dans les infrastructures de production et de transport de gaz. Les unités de méthanisation qui transforment directement le gaz par cogénération pourraient également être concernées.

Depuis le 22 décembre 2020 et jusqu’au 26 janvier 2021, l’heure est à la contribution ouverte en préalable à une consultation publique jusqu’à la fin du premier trimestre. Un texte sera ensuite rédigé et devrait être adopté entre octobre et décembre.

Volonté d’aller vite

L’objectif est d’aller vite. Lors de la présentation de cette stratégie en octobre 2020, Kadri Simson, commissaire à l’Énergie, avait pointé le secteur énergétique comme celui où « l’on peut réduire les émissions le plus rapidement et à moindre coût ».

Pour rappel, le méthane est un puissant gaz à effet de serre, le deuxième responsable du changement climatique derrière le dioxyde de carbone (CO2). Son pouvoir réchauffant global (PRG) est de 28. C’est-à-dire que sur une durée de 100 ans, un kilogramme de méthane contribue autant au réchauffement de la planète que 28 kg de CO2.