« La douceur s’est très largement imposée durant ces trois mois » de l’hiver météorologique (décembre 2021, janvier et février 2022), indique Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, qui dresse le bilan de la saison.

> À lire aussi : Décodage, Saisons météorologiques ou saisons calendaires ? (22/06/2020)

Le onzième hiver le plus chaud depuis 1946

« La température moyenne nationale hivernale est de 6,73 degrés, soit un excédent de 0,8 degré par rapport à la normale 1991-2020 », rapporte le météorologue. La normale de l’hiver a progressé de 1,7 degré entre la période 1951-1980 et la dernière trentaine d’années, et cet hiver se place en onzième position des hivers les plus doux depuis 1946, signale-t-il.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr

Un hiver plutôt sec

Après un mois de décembre arrosé, les précipitations se sont faites plus rares en janvier et février. La moyenne nationale atteint ainsi les 164 mm sur la saison, avec un déficit de 18 % par rapport à la normale. Ce déficit pluviométrique a atteint les 35 % en février, loin des records toutefois, précise Frédéric Decker.

L’ensoleillement au-dessus des normales

« Dans la suite des mois de décembre et janvier, février est resté très bien ensoleillé [du fait de] la prédominance des conditions anticycloniques », constate le météorologue. Le pays a ainsi profité de 308 heures d’ensoleillement sur cette période (moyenne nationale). Un excédent de 13 % par rapport à la normale de saison.

« Malgré l’anticyclone très présent, une courte période perturbée a permis le passage de la tempête Eunice le 18 février et de plusieurs coups de vent successifs autour de cette date », rappelle-t-il.